Cekcok gegara Lampu Sen, Warga Bandung Tewas Dibacok di Bundaran Pasar Kordon

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung menangkap A, pelaku pembacokan yang menewaskan seorang warga atas nama Hadi Sukma Jaelani di bundaran Pasar Kordon, Kota Bandung.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung Kompol Anton mengatakan, insiden pembacokan tersebut terjadi pada Jumat (21/11/2025) sekitar pukul 21.30 WIB.

Korban yang berpapasan dengan pelaku di bundaran itu terlibat cekcok, setelah A menegur Hadir gegara belok tanpa menyalakan lampu sein.

Berdasarkan keterangan polisi, korban yang kesal akhirnya mengejar pelaku hingga perselisihan kembali terjadi di depan Amanda Mart.

Nahasnya, perkelahian tersebut berujung fatal. Korban ditusuk dan jatuh bersimbah darah sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

"(Korban) terkena luka tusuk di dada (korban), tembus jantung," kata Anton saat ditemui di Kantor Satreskrim Polrestabes Bandung, Jalan Badak Singa, Minggu (23/11/2025).

Setelah melakukan perbuatan jahatnya, A pulang ke rumah. Ia kemudian menceritakan apa yang diperbuatnya kepada ayahnya. Sang ayah pun meminta agar A pergi terlebih dahulu.

A pun menginap di rumah temannya. Keesokan harinya, Sabtu (22/11), sekitar pukul 14.00 WIB, A pergi kembali ke tempat kerjanya di apotek di daerah Kopo.