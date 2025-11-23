Gegara Adu Mulut di Jalanan, Pria di Bandung Tewas Ditusuk

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Aksi penusukan dialami seorang pria bernama Hari Sukma Jaelani, warga Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul.

Korban meninggal dunia usai menjadi korban penusukan di Jalan Ciwastra, tepatnya di depan Amanda Mart, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung pada Jumat (21/11/2025) malam.

Kapolsek Rancasari Kompol Herman Junaidi mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 21.30 WIB.

Kronologinya, korban saat itu berboncengan dengan temannya, Agung, menggunakan sepeda motor di kawasan Bundaran Pasar Kordon.

Mereka berpapasan dengan pria yang diduga pelaku, kemudian menyampaikan makian kepada keduanya. Cekcok mulut pun tak terhindarkan.

Agung sempat pergi untuk memanggil temannya dengan tujuan melerai. Namun, menurut keterangan polisi, korban justru berupaya mengejar pelaku hingga perselisihan berlangsung kembali.

Perkelahian berujung fatal, korban ditusuk dan jatuh bersimbah darah sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Kapolsek Rancasari Kompol Herman Junaidi mengatakan pihaknya telah mengantongi identitas pelaku.