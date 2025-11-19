JPNN.com

Paham Radikalisme Anak di Jabar Tinggi, Densus 88 Ungkap Modus Rekrutmen Digital

Rabu, 19 November 2025 – 16:51 WIB
Paham Radikalisme Anak di Jabar Tinggi, Densus 88 Ungkap Modus Rekrutmen Digital
Ilustrasi konten radikalisme dan terorisme di media sosial. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Jawa Barat menjadi provinsi dengan tingkat paparan paham radikalisme anak secara daring tertinggi sepanjang 2025.

Temuan itu diungkap oleh Densus 88 setelah melakukan pemetaan digital dan penindakan terhadap jaringan rekrutmen berbasis online yang menyasar anak dan remaja.

Pejabat Informasi dan Data (PID) Densus 88 AKBP Mayndra Eka Wardhana, mengatakan sebagian besar proses radikalisasi dilakukan melalui media sosial, aplikasi pesan instan, hingga platform gim daring.

Ia menyebut metode yang digunakan kelompok radikal kini jauh lebih sistematis dan memanfaatkan algoritma platform digital untuk menjangkau target usia muda.

“Jawa Barat berada di posisi tertinggi karena akses internet yang sangat luas, dan banyak komunitas daring yang dijadikan ruang rekrutmen terselubung. Mereka menyasar anak-anak lewat konten, grup tertutup, sampai memberikan mentoring jarak jauh,” kata Mayndra, dalam keterangannya, Rabu (19/11/2025).

Dalam laporan terbaru itu, Jawa Barat menempati posisi pertama jumlah anak yang terpapar propaganda ekstrem, disusul DKI Jakarta.

Densus 88 menemukan bahwa kelompok radikal membangun pola komunikasi yang cepat, personal, dan sulit terdeteksi, sehingga membuat anak menjadi kelompok paling rentan.

Mayndra menegaskan bahwa temuan ini menjadi alarm serius. Densus 88 telah meningkatkan patroli siber, membongkar jaringan rekrutmen digital, dan memperluas kolaborasi dengan sekolah, guru BK, serta orang tua.

Jawa Barat jadi provinsi dengan paparan radikalisme anak tertinggi 2025. Densus 88 ungkap rekrutmen digital yang kian sistematis melalui medsos dan gim daring.
