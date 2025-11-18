Datang ke Polda Jabar, Lisa Mariana Klaim Masih Berstatus Saksi: Doain Aja Ya

JPNN.com

Selasa, 18 November 2025 – 16:00 WIB
Selebgram Lisa Mariana saat tiba di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa (18/11/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Selebgram Lisa Mariana, mendatangi Mapolda Jawa Barat (Jabar), Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa (18/11/2025) siang.

Kedatangan Lisa untuk memenuhi panggilan penyidik Direktorat Siber Polda Jabar. Adapun Lisa saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus video syur.

Pantauan JPNN di lokasi, Lisa Mariana datang ke Polda Jabar sekitar pukul 13.20 WIB.

Dia datang mengenakan kemeja putih dan celana cokelat, sambil menjinjing tas berwarna hitam.

Lisa didampingi tim kuasa hukumnya, John Boy Nababan.

John mengatakan, kehadiran kliennya ini sebagai saksi, bukan tersangka seperti yang disampaikan polisi.

Ia membantah status tersangka Lisa Mariana, dan menyebut jika perempuan yang sempat berkonflik dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, itu sudah berstatus tersangka.

"Jadi, mungkin ada kekeliruan yang disampaikan humas. Mungkin saat itu (humas) spontanitas. Sebab, apa yang disampaikan humas berbeda dengan keterangan Lisa saat BAP," kata John di Mapolda Jabar.

Selebgram Lisa Mariana penuhi panggilan penyidik Ditsiber Polda Jabar, dan membantah statusnya sebagai tersangka kasus video syur.
