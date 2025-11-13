Gegara Hal Ini, GMP-CP Menggelar Aksi Damai di Mabes Polri

JPNN.com

Kamis, 13 November 2025 – 18:00 WIB
Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Cinta Polri (GMP-CP) saat menggelar aksi damai di depan Gedung Mabes Polri. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Isu dugaan perselingkuhan yang melibatkan pejabat utama di Polda Jambi menyita perhatian publik.

Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Cinta Polri (GMP-CP) menggelar aksi damai di depan Gedung Mabes Polri, Jakarta, pada Kamis (13/11/2025).

Aksi tersebut digelar untuk mempertanyakan tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri terhadap isu viral dugaan pelanggaran kode etik oleh Karo Ops Polda Jambi dengan seorang oknum Polwan.

Dalam aksinya, massa GMP-CP membentangkan spanduk bertuliskan “Mendukung dan meminta Bapak Kapolri agar menindak tegas Karo Ops Polda Jambi yang diduga telah mencoreng nama baik institusi Polri.”

Koordinator Lapangan GMP-CP, Syahril, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk dukungan moral agar Polri tetap menjadi institusi yang profesional dan berintegritas.

“Kami menyampaikan persoalan ini agar nama baik dan citra Polri tetap terjaga. Oknum-oknum polisi yang melanggar kode etik serta pelanggaran lainnya harus ditindak tegas oleh Bapak Kapolri,” ujarnya dengan lantang dari atas mobil komando.

Sementara itu, Jenderal Lapangan GMP-CP, Wiranto, menjelaskan bahwa aksi tersebut bermula dari isu yang viral di media sosial dan pemberitaan daring.

Dalam unggahan di akun Instagram @putriregitaa, disebutkan adanya dugaan pelanggaran kode etik berupa perselingkuhan antara seorang pejabat utama di Polda Jambi yang menjabat sebagai Karo Ops dengan seorang Polwan.

Mahasiswa dan pemuda cinta Polri gelar aksi damai di Mabes Polri, desak Propam usut dugaan pelanggaran etik Karo Ops Polda Jambi
