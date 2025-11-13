Viral! Pria Berjimat di Depok Nekat Menguntit Pegawai SPBU

jabar.jpnn.com, DEPOK - Warga di kawasan Bojongsari, Kota Depok, mengamankan seorang pria yang diduga menguntit seorang pegawai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Rekaman video yang memperlihatkan peristiwa tersebut beredar luas di media sosial pada Kamis (13/11).

Dalam video tersebut, tampak pria berkaus gelap dikerumuni warga di pelataran sebuah masjid.

Ia terlihat diinterogasi dan diminta untuk mengeluarkan barang-barang dari dalam tasnya.

Dari keterangan warga, pria tersebut telah beberapa kali mengikuti korban sepulang bekerja.

“Sudah lima kali ini, Pak,” ujar salah satu warga dalam rekaman video yang beredar.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pria itu bahkan sempat mendatangi rumah korban pada malam hari dan mengetuk pintu rumahnya, sehingga menimbulkan keresahan.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Depok, AKP Made, membenarkan adanya informasi soal peristiwa tersebut.