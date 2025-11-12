Keluarga Ingin Misteri Kematian Ujang Adiwijaya Diselidiki Polisi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Jasad pria yang ditemukan di pinggir Jalan Tol Jagorawi, pada awal pekan ini, akhirnya teridentifikasi.

Korban diketahui bernama Ujang Adiwijaya (57 tahun), warga Kampung Pitara, Gang Kemang, RT 003/RW 019, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Ujang diketahui berprofesi sebagai sopir taksi daring (online). Kabar penemuan jasadnya mengejutkan keluarga dan warga sekitar.

Istri korban, Iffah (47 tahun), menyampaikan harapannya agar pihak kepolisian segera mengungkap kasus kematian suaminya.

Ia meminta agar pelaku dapat ditangkap dan dihukum seadil-adilnya.

“Kalau harapan saya sih, pelakunya cepat tertangkap. Dihukum sesuai perbuatannya, karena yang dilakukan terhadap suami saya itu sadis sekali,” ujar Iffah, Rabu (12/11).

Ia menuturkan bahwa dari informasi yang didapat, suaminya diduga sempat dianiaya sebelum kehilangan nyawa.

“Katanya sebelum meninggal dunia, suami saya sempat dianiaya dulu. Tapi saya juga kurang tahu pasti karena saya bukan orang yang paham soal itu,” tuturnya.