Sopir Taksi Online yang Ditemukan Tewas di Pinggir Tol Jagorawi Diduga Jadi Korban Perampokan
jabar.jpnn.com, DEPOK - Penemuan jasad pria di pinggir Tol Jagorawi beberapa waktu lalu mulai terungkap.
Korban diketahui bernama Ujang Adiwijaya (57), warga Kampung Pitara, Gang Kemang, RT 003/RW 019, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ujang berprofesi sebagai sopir taksi online. Saat ditemukan, sejumlah barang pribadi milik korban tidak ada di lokasi kejadian.
Istri korban, Iffah (47 tahun), mengatakan bahwa barang-barang penting milik suaminya ikut hilang, termasuk kendaraan dan dokumen pribadi.
“Yang hilang itu mobil, surat-suratnya, handphone, juga ATM. ATM saya juga dibawa karena sebelumnya sempat dipinjam. SIM dan semua surat-surat juga tidak ada,” ungkap Iffah saat ditemui, Rabu (12/11).
Diduga Menjadi Korban Perampokan
Melihat kondisi tersebut, keluarga menduga bahwa Ujang menjadi korban tindak kejahatan.
“Keluarga juga bilang kemungkinan besar dia dirampok,” ujar Iffah.
