JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Jasad Pria di Pinggir Tol Jagorawi Ternyata Sopir Taksi Online Asal Depok

Jasad Pria di Pinggir Tol Jagorawi Ternyata Sopir Taksi Online Asal Depok

Rabu, 12 November 2025 – 15:30 WIB
Jasad Pria di Pinggir Tol Jagorawi Ternyata Sopir Taksi Online Asal Depok - JPNN.com Jabar
Istri korban, Iffah. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sosok jasad pria yang ditemukan di pinggir Tol Jagorawi pada Senin (10/11) malam akhirnya teridentifikasi.

Korban diketahui bernama Ujang Adiwijaya (57 tahun), warga Kampung Pitara, Gang Kemang, RT 003/RW 019, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa korban berprofesi sebagai sopir taksi online. Istri korban, Iffah (47), mengungkapkan bahwa ia baru mengetahui kabar duka tersebut pada malam hari setelah sang suami tidak dapat dihubungi.

Baca Juga:

“Sekitar pukul 9 malam saya mendapat kabar dari komunitas online. Saya ditelepon dan ditanya, ‘Ujang keluar pakai baju apa?’ Setelah saya jelaskan, mereka mengirimkan foto penemuan jasadnya,” tutur Iffah saat ditemui pada Rabu (12/11).

Menurut Iffah, dirinya langsung syok setelah melihat foto tersebut.

“Begitu saya lihat fotonya, saya langsung teriak dan istighfar. Saya yakin itu benar suami saya,” ujarnya dengan nada sedih.

Baca Juga:

Jasad Korban Dibawa ke RS Polri Kramat Jati

Usai penemuan, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk keperluan identifikasi dan pemeriksaan forensik.

Seorang pria yang ditemukan tewas di pinggir Tol Jagorawi merupakan pengemudi taksi online asal Kota Depok
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   tol jagorawi Sopir taksi online ditemukan tewas Jasad di Tol Jagorawi sopir taksi online RS Polri Kramat Jati Polres Metro Depok polres bogor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU