Jasad Pria di Pinggir Tol Jagorawi Ternyata Sopir Taksi Online Asal Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sosok jasad pria yang ditemukan di pinggir Tol Jagorawi pada Senin (10/11) malam akhirnya teridentifikasi.

Korban diketahui bernama Ujang Adiwijaya (57 tahun), warga Kampung Pitara, Gang Kemang, RT 003/RW 019, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa korban berprofesi sebagai sopir taksi online. Istri korban, Iffah (47), mengungkapkan bahwa ia baru mengetahui kabar duka tersebut pada malam hari setelah sang suami tidak dapat dihubungi.

Baca Juga: RSUD ASA Kota Depok Segera Miliki Layanan Hemodialisa dan Bank Darah

“Sekitar pukul 9 malam saya mendapat kabar dari komunitas online. Saya ditelepon dan ditanya, ‘Ujang keluar pakai baju apa?’ Setelah saya jelaskan, mereka mengirimkan foto penemuan jasadnya,” tutur Iffah saat ditemui pada Rabu (12/11).

Menurut Iffah, dirinya langsung syok setelah melihat foto tersebut.

“Begitu saya lihat fotonya, saya langsung teriak dan istighfar. Saya yakin itu benar suami saya,” ujarnya dengan nada sedih.

Jasad Korban Dibawa ke RS Polri Kramat Jati

Usai penemuan, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk keperluan identifikasi dan pemeriksaan forensik.