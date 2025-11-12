JPNN.com

Rabu, 12 November 2025 – 12:10 WIB
Pembunuh Penjaga Konter Pulsa di Bandung Beraksi Karena Terjerat Utang Judol - JPNN.com Jabar
Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono didampingi Kasatreskrim Polrestabes Bandung Kompol Anton dalam ekspose kasus pembunuhan di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Rabu (12/11/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di konter pulsa, Jalan Sukamulya, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.

Korban adalah seorang pria yang merupakan penjaga konter atas nama Ilham Firmansyah (21 tahun). 

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, Ilham dibunuh oleh Nanang (27 tahun), perampok yang hendak mencuri uang di konter pulsa yang dijaga Ilham.

Pada Jumat (7/11/2025), tersangka masuk ke konter pulsa dari atap kamar mandi. 

Nanang yang pernah bekerja di konter itu selama 8 tahun, sudah mengetahui letak di mana uang disimpan.

Namun, ia tak menduga jika di dalam konter tersebut ada pegawai yang sedang tidur.

"Saat tersangka memasuki konter tersebut melalui atap kamar mandi, tersangka jatuh ke ember. Korban mendengarkan bunyi, ternyata tersangka tidak mengetahui bahwa di dalam konter tersebut ada korban yang sedang tidur," kata Budi dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Rabu (12/11).

Korban yang mendengar ada suara dari dalam kamar mandi, lantas mengecek dan mengetahui ada orang tak dikenal yang masuk ke tempat kerjanya.

Polisi menangkap pelaku pembunuhan pria di konter pulsa Sukamulya, Kota Bandung. Motifnya terungkap.
