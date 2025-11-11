15 Remaja Diamankan Warga Saat Hendak Tawuran di Citayam, Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebanyak 15 remaja berhasil diamankan warga saat diduga hendak melakukan tawuran di Jalan Raya Citayam, Kota Depok, pada Senin (11/11/2025) malam. Para remaja tersebut diketahui berstatus pelajar.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan, belasan remaja itu telah diamankan di Polsek Pancoran Mas untuk dilakukan pendataan dan pembinaan.

“Ada beberapa remaja diamankan, mereka berstatus pelajar,” ujar Made, Selasa (11/11/2025).

Menurut Made, para remaja itu belum sempat melakukan aksi tawuran. Namun, mereka sudah membuat janji melalui media sosial untuk bertemu di lokasi.

“Para pelajar itu sudah berjanjian di media sosial, ajakannya ‘ayo nonton kita di Gang Langgar’,” ungkapnya.

Sekitar pukul 20.30 WIB, belasan remaja tersebut mendatangi Gang Langgar, Citayam. Mereka disebut berkumpul untuk menyaksikan tawuran antar kelompok remaja yang telah direncanakan sebelumnya.

“Remaja yang datang tidak sedikit, karena mereka ingin menonton aksi tawuran,” terang Made.

Dibubarkan Warga Sebelum Tawuran Terjadi