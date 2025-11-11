Mata Elang Kembali Bikin Resah Warga Depok, Polisi Siap Turun Tangan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polres Metro Depok menerjunkan sejumlah personel untuk melakukan patroli intensif di sejumlah titik untuk memberantas debt collcetor atau mata elang (matel) yang meresahkan masyarakat.

Hal ini dilakukan menyusul adanya aksi dugaan perampasan sepeda motor milik warga di Jalan Raya Bogor, Kecamatan Cilodong, Kota Depok.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak pengendara motor yang berboncengan tiba-tiba diberhentikan sekelompok mata elang saat melintas di Jalan Raya Bogor.

Sekelompok mata elang tersebut, mencoba mengambil motor korban, hingga terjadi kegaduhan.

“Motor beli cash diberhentiin leasing,” ucap perekam video yang juga pemilik motor tersebut.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan, bahwa korban mengaku membeli motor secara tunai dan memiliki surat-surat kendaraan secara resmi.

“Saat ini jajaran Polsek Sukmajaya, Polsek Cimanggis, dan Polres Metro Depok tengah melakukan penyelidikan,” tuturnya.

Diketahui, pelaku berjumlah lebih dua orang dan polisi masih mencari identitas pelaku.