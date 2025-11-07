Hasil Pemeriksaan Polisi Soal Pria Paruh Baya Ditemukan Tak Bernyawa di Kamar Kos Bandung

JPNN.com

Jumat, 07 November 2025 – 18:20 WIB
Jasad pria atas nama Suparman Zainuddin yang ditemukan meninggal dunia di kamar kos di Jalan Mekar Sejahtera, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, dibawa tim Inafis Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan, Jumat (7/11/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Warga di Kecamatan Bojongload Kidul, Kota Bandung, digegerkan dengan penemuan mayat pria paruh baya di kamar kos. Saat ditemukan, pria sudah dalam kondisi tak bernyawa di atas kasurnya. 

Peristiwa itu terjadi di sebuah indekos milik Subarkah yang terletak di Jalan Mekar Sejahtera, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Saksi yang pertama kali menemukan adalah kerabatnya yang hendak mengantarkan makanan. 

Kanit Reskrim Polsek Bojongloa Kidul Iptu Iyus Yosep Yuliana mengatakan, informasi penemuan mayat ini diterimanya dari layanan call center 110. Petugas lalu bergegas menuju lokasi dan benar ditemukan seorang pria yang sudah meninggal dunia. 

"Kami melakukan cek TKP dan betul ditemukan ada orang bernama Suparman Zainuddin meninggal," kata Iyus saat ditemui di lokasi kejadian, Jumat (7/11/2025). 

Iyus menjelaskan, peristwa ini pertama kali diketahui oleh kerabatnya yang seorang pendeta. Korban yang diketahui sudah menderita sakit itu dijenguk oleh saksi yang rutin membawakan makanan. 

Saat tiba di kamar kos, tak ada respons dari Suparman. Saksi yang curiga kemudian membuka kamar dan ditemukan rekannya itu sudah tidak bernyawa. 

"Awalnya, karyawan dari pendeta itu mengirim makanan. Kamar tidak terkunci, dibuka korban sudah tergeletak dan ketika coba dibangunkan korban sudah tidak bergerak," ujarnya. 

Berdasarkan pemeriksaan oleh Inafis Polrestabes Bandung, Suparman meninggal dunia empat jam sebelum ditemukan oleh kerabatnya. Ia pun memastikan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh pria itu. 

