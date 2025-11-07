JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Polisi: Pembunuh Pegawai Konter di Bandung Diduga Masuk Lewat Atap WC

Polisi: Pembunuh Pegawai Konter di Bandung Diduga Masuk Lewat Atap WC

Jumat, 07 November 2025 – 18:30 WIB
Polisi: Pembunuh Pegawai Konter di Bandung Diduga Masuk Lewat Atap WC - JPNN.com Jabar
Garis polisi dipasang di TKP dugaan pembunuhan pria di konter pulsa, Jalan Sukamulya, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jumat (7/11/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polisi masih menyelidiki dugaan pembunuhan yang dialami seorang pria di konter polisi, Jalan Sukamulya, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. 

Dalam penyelidikan sementara, korban ditemukan tewas di area kamar mandi. 

Bagian atap kamar mandi rusak, yang diduga pelaku masuk dari sana.

Baca Juga:

"Iya bisa jadi kemungkinan seperti itu, tapi nanti akan kami dalami lagi," kata Kasat Reskrim Polrestabes Bandung Kompol Anton ditemui di lokasi kejadian, Jumat (7/11/2025).

"Iya, (korban) ditemukan di kamar mandi," lanjutnya. 

Adapun korban ditemukan tewas dengan kondisi penuh luka tusuk. Hal ini yang menjadi dugaan awal polisi kasus ini masuk kategori pembunuhan 

Baca Juga:

Meski begitu, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung masih akan mendalaminya.

"Untuk sementara lukanya kami lihat ada luka terbuka ya. Jadi memang ada indikasi kekerasan dari benda-benda tajam," ucapnya.

Polisi menemukan kerusakan di bagian atap kamar mandi yang diduga jadi pintu masuk pelaku pembunuhan pria di konter pulsa Bandung.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pembunuhan kasatreskrim polrestabes bandung kompol anton kasus dugaan pembunuhan konter pulsa pembunuhan di konter pulsa

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU