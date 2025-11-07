Polisi: Pembunuh Pegawai Konter di Bandung Diduga Masuk Lewat Atap WC

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polisi masih menyelidiki dugaan pembunuhan yang dialami seorang pria di konter polisi, Jalan Sukamulya, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.

Dalam penyelidikan sementara, korban ditemukan tewas di area kamar mandi.

Bagian atap kamar mandi rusak, yang diduga pelaku masuk dari sana.

"Iya bisa jadi kemungkinan seperti itu, tapi nanti akan kami dalami lagi," kata Kasat Reskrim Polrestabes Bandung Kompol Anton ditemui di lokasi kejadian, Jumat (7/11/2025).

"Iya, (korban) ditemukan di kamar mandi," lanjutnya.

Adapun korban ditemukan tewas dengan kondisi penuh luka tusuk. Hal ini yang menjadi dugaan awal polisi kasus ini masuk kategori pembunuhan

Meski begitu, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung masih akan mendalaminya.

"Untuk sementara lukanya kami lihat ada luka terbuka ya. Jadi memang ada indikasi kekerasan dari benda-benda tajam," ucapnya.