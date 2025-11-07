Polisi: Ada Indikasi Kekerasan Dalam Tewasnya Pria di Konter Pulsa Bandung

JPNN.com

Jumat, 07 November 2025 – 15:01 WIB
Petugas Inafis Polrestabes Bandung mengangkut jasad pria yang ditemukan tewas di konter pulsa di Jalan Sukamulya, Kota Bandung, Jumat (7/11/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung menyelidiki dugaan pembunuhan seorang pria berusia 21 tahun yang tewas di konter pulsa, Jalan Sukamulya, Kota Bandung.

Mayat ditemukan pada Jumat (7/11/2025) pagi, dengan kondisi penuh luka di tubuhnya.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung Kompol Anton mengatakan, petugas menduga korban tewas setelah mengalami tindak kekerasan. 

Hal itu berdasarkan luka terbuka yang ditemukan petugas saat mengevakuasi mayat. 

"Untuk sementara lukanya kami lihat ada luka terbuka ya. Jadi memang ada indikasi kekerasan dari benda-benda tajam," kata Anton saat ditemui di TKP.

Luka tusuk, kata Anton, ditemukan di bagian kepala dan tangan korban.

"Nanti bahan penyelidikan akan lebih mendalam saat autopsi," ucapnya.

Di sisi lain, polisi segera melakukan olah TKP untuk mengetahui pola peristiwa yang dialami korban.

Polisi menyelidiki dugaan pembunuhan yang dialami seorang karyawan konter pulsa di Jalan Sukamulya, Kota Bandung.
