Video Ibu-Ibu Korban Pejambretan Viral di Media Sosial! Polisi Buru Pelaku
jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah video beredar di media sosial yang memperlihatkan seorang ibu menjadi korban jambret di Kali Suren, Tajurhalang, Kabupaten Bogor.
Dari video tersebut terlihat korban menggunakan sepeda motor dan membonceng anaknya.
Saat melintas, pelaku memepet korban dan mengambil tas milik korban, hingga ibu dan anak terjatuh.
Kapolsek Tajurhalang, Iptu Raden Suwito membenarkan adanya informasi soal peristiwa tersebut.
“(Yang hilang) berupa tas selempang yg berisi uang tunai, KTP, Kartu ATM, Kartu KKS Mandiri, dan kunci motor Yamaha Lexi," ucapnya, Kamis (6/11).
Dirinya menyebut, pihak kepolisian telah melakukan pengecekan lokasi kejadian, hingga mendatangi rumah korban.
“Kami sudah cek TKP dan sudah mendatangi rumah korban,” tandasnya. (mcr19/jpnn)
Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah
