Gegara Hal Ini Mayat Korban Pembunuhan Sadis di Bojonggede Ditemukan Setengah Telanjang

Rabu, 05 November 2025 – 16:30 WIB
Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka saat memberikan keterangan resmi kepada awak media. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Kasus pembunuhan terhadap AN (25) di Bojonggede, Kabupaten Bogor, masih terus didalami oleh pihak kepolisian.

Tiga pelaku berinisial MFR, MEP, dan AS telah diamankan setelah diduga kuat terlibat dalam peristiwa tragis yang terjadi di sebuah rumah di RT 2, RW 17, Kampung Panjang, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede, pada Senin (3/11).

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka, mengungkapkan fakta baru terkait kondisi korban saat ditemukan pertama kali.

Korban ditemukan dalam keadaan setengah telanjang, dengan luka di beberapa bagian tubuh.

“Memang kondisi korban setengah telanjang. Pengakuan dari para tersangka, mereka panik dan mengelap darah korban menggunakan pakaian korban,” ujar Kompol Made kepada wartawan, Rabu (5/11).

Kawat Penjerat Ditemukan di Lokasi Kejadian

Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), polisi menemukan sejumlah barang bukti, termasuk kawat bendrat yang digunakan pelaku untuk menjerat leher korban. Barang tersebut diketahui diambil langsung dari sekitar lokasi kejadian.

“Kawatnya ada di lokasi kejadian,” jelas Made.

Pria berinisial AN ditemukan tewas bersimbah darah dengan kondisi setengah telanjang, tanpa celana, diketahui pakaian itu dibuka pelaku untuk mengelap darah
