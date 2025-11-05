JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Tiga Pelaku Pembunuhan di Bojonggede Ditangkap, Motif Rebut Harta Korban

Tiga Pelaku Pembunuhan di Bojonggede Ditangkap, Motif Rebut Harta Korban

Rabu, 05 November 2025 – 16:00 WIB
Tiga Pelaku Pembunuhan di Bojonggede Ditangkap, Motif Rebut Harta Korban - JPNN.com Jabar
Pihak kepolisian saat menunjukan barang bukti yang digunakan para pelaku. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Polisi meringkus tiga orang pelaku yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap seorang pria berinisial AN (25).

Peristiwa tragis tersebut terjadi di sebuah rumah di RT 2 RW 17, Kampung Panjang, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, pada Senin (3/11).

Ketiga tersangka berinisial MFR, MEP, dan AS. Mereka kini telah diamankan oleh Satreskrim Polres Metro Depok untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Baca Juga:

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka, mengungkapkan bahwa motif para pelaku melakukan aksi keji tersebut adalah untuk menguasai barang milik korban.

Salah satu dari mereka sebelumnya meminjam uang kepada korban sebesar Rp4 juta untuk keperluan persalinan pacarnya, tetapi permintaan itu ditolak.

“Motif dari tersangka, yaitu salah satu pelaku ingin menguasai barang korban. Mereka menganiaya korban karena permintaan meminjam uang ditolak, hingga akhirnya korban meninggal dunia,” kata Made dalam keterangan resmi.

Baca Juga:

Selain itu, polisi juga menemukan fakta bahwa sebelum terjadinya pengeroyokan, para pelaku sempat mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis daftar G.

“Sebelum kejadian pengeroyokan, pelaku mengonsumsi obat terlarang,” ungkapnya.

Polisi beberkan motif pembunuhan sadis yang terjadi di di sebuah rumah di RT 2 RW 17, Kampung Panjang, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Polres Metro Depok tewas bersimbah darah pembunuhan sadis kecamatan bojonggede mayat setengah telanjang kabupaten bogor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU