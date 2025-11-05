JPNN.com

Rabu, 05 November 2025 – 15:30 WIB
3 Pelaku Pembunuhan di Bojonggede Ditangkap, Korban Dihabisi Setelah Tolak Meminjamkan Uang - JPNN.com Jabar
Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polisi berhasil mengamankan tiga orang pelaku pembunuhan terhadap AN (25) yang terjadi di sebuah rumah kontrakan di RT 2, RW 17, Kampung Panjang, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, pada Senin (3/11/2025).

Ketiga tersangka masing-masing berinisial MFR, MEP, dan AS.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka, menjelaskan bahwa kasus pembunuhan tersebut bermula dari perkenalan antara korban dan salah satu pelaku, MEP, melalui media sosial Facebook.

“Selanjutnya, mereka berkomunikasi melalui grup Facebook dan sepakat untuk bertemu serta menongkrong di rumah salah satu tersangka, yang juga menjadi tempat kejadian perkara (TKP),” ujar Kompol Made dalam keterangannya, Rabu (5/11/2025).

Sekitar pukul 22.00 WIB, korban tiba di rumah kontrakan tersebut dan bertemu dengan ketiga pelaku. Mereka sempat berbincang dan menongkrong bersama sebelum terjadi perselisihan.

Menurut Kompol Made, salah satu tersangka, MEP, kemudian meminjam uang kepada korban dengan alasan untuk biaya persalinan pacarnya. Namun, permintaan itu ditolak oleh korban karena tidak dapat memenuhinya.

“Setelah penolakan itu, tersangka merasa tersinggung hingga terjadi cekcok. Korban sempat mencoba melarikan diri, tetapi didorong dan dikeroyok oleh para pelaku,” jelasnya.

Ketiga tersangka kemudian menganiaya korban dengan tangan kosong dan menggunakan benda tajam serta pecahan vas bunga yang ada di lokasi kejadian. Akibatnya, korban mengalami luka parah di pelipis dan leher.

Polisi berhasil mengamankan tiga orang pelaku pembunuhan terhadap AN (25) yang terjadi di sebuah rumah kontrakan di Kampung Panjang, Desa Rawa Panjang
