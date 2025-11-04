Bentrok Ojol vs Mata Elang di BKR Bandung Dipicu Perampasan Unit dan Penganiayaan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Aksi mata elang (matel) atau debt collector yang meresahkan terjadi di Jalan BKR, Kota Bandung.

Korbannya adalah seorang pengemudi ojek online (ojol). Driver tersebut tidak hanya dirampas sepeda motornya, tapi juga dianiaya.

Perwakilan Ojol, Nukeu mengatakan, peristiwa itu terjadi saat korban yang baru saja mengantar penumpang melintas di Jalan BKR.

Saat sedang menyetir, tiba-tiba korban didatangi oleh lebih dari dari dua orang diduga debt collector yang hendak mengambil paksa unit kendaraan.

"Si korban lagi cari uang on bid Gojek. Dia drop out kemudian motor langsung ditarik, diambil secara paksa di Jalan BKR. Kejadiannya antara jam 12 - 1 siang," kata Nukeu ditemui JPNN di lokasi kejadian, Selasa (4/11/2025).

Tak hanya dirampas sepeda motornya, matel itu juga melakukan pemukulan terhadap korban.

Menurutnya, korban dipukul berkali-kali oleh para matel itu.

"Iya dipukul juga. Justru yang awalnya mengintervensi itu dari matelnya, otomatis anak-anak dari ojol naik pitam juga," jelasnya.