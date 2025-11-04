JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Polisi Amankan 3 Pembunuh Sadis Bojonggede di Daerah Caringin Bogor

Polisi Amankan 3 Pembunuh Sadis Bojonggede di Daerah Caringin Bogor

Selasa, 04 November 2025 – 15:30 WIB
Polisi Amankan 3 Pembunuh Sadis Bojonggede di Daerah Caringin Bogor - JPNN.com Jabar
Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, BOGOR - Polisi telah mengamankan tiga pelaku penganiayaan terhadap AN (25 tahun) hingga tewas di sebuah rumah, di  di RT 2, RW 17, Kampung Panjang, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor.

Diketahui, korban ditemukan tewas bersimbah darah, tanpa mengenakan celana dan leher terlilit kawat.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan pelaku sudah berhasil diamankan.

Baca Juga:

“Ada tiga pelaku yang sudah diamankan. Pelaku ditangkap di daerah Caringin, Bogor,” ucapnya, Selasa (4/11).

Made menuturkan, awalnya sempat ada cekcok antara korban dan pelaku.

“Awalnya mereka datang ke rumah salah satu terlapor. Kemudian di rumah itu mereka mengobrol dan berlanjut ribut,” terangnya.

Baca Juga:

“Setelah ribut, korban dianiaya oleh para terlapor,” sambungnya.

Mengetahui aksi tersebut, warga pun langsung datang ke lokasi kejadian.

Polisi amankan tiga pelaku penganiayaan sadis yang membuat korban tewas bersimbah darah dengan kondisi leher terjerat kawat dan setengah telanjang
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Polres Metro Depok tewas bersimbah darah kecamatan bojonggede kecamatan caringin kabupaten bogor mayat setengah telanjang mayat setengah bugil

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU