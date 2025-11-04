Polisi Amankan 3 Pembunuh Sadis Bojonggede di Daerah Caringin Bogor

jabar.jpnn.com, BOGOR - Polisi telah mengamankan tiga pelaku penganiayaan terhadap AN (25 tahun) hingga tewas di sebuah rumah, di di RT 2, RW 17, Kampung Panjang, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor.

Diketahui, korban ditemukan tewas bersimbah darah, tanpa mengenakan celana dan leher terlilit kawat.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan pelaku sudah berhasil diamankan.

“Ada tiga pelaku yang sudah diamankan. Pelaku ditangkap di daerah Caringin, Bogor,” ucapnya, Selasa (4/11).

Made menuturkan, awalnya sempat ada cekcok antara korban dan pelaku.

“Awalnya mereka datang ke rumah salah satu terlapor. Kemudian di rumah itu mereka mengobrol dan berlanjut ribut,” terangnya.

“Setelah ribut, korban dianiaya oleh para terlapor,” sambungnya.

Mengetahui aksi tersebut, warga pun langsung datang ke lokasi kejadian.