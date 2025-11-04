Pria Bergolok Ngamuk di Minimarket Indramayu, Polisi Bergerak Cepat

jabar.jpnn.com, INDRAMAYU - Aksi brutal seorang pria bersenjata golok mengamuk di minimarket Karangasem, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, viral di media sosial.

Dalam rekaman CCTV yang beredar, tampak pelaku mengamuk di area kasir hingga membuat sejumlah barang dagangan berserakan. Peristiwa itu terjadi pada Jumat (31/10/2025) malam sekitar pukul 20.30 WIB.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, pihak kepolisian telah menerima laporan terkait insiden tersebut.

"Pelaku sudah diamankan bersama barang bukti berupa satu unit rak rokok beserta isinya," kata Hendra dalam kererangannya, Selasa (4/11/2025).

Berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B/21/XI/2025/SPKT/Polsek Terisi/Polres Indramayu/Polda Jabar, pelaku diketahui berinisial KA (39 tahun), warga Desa Karangasem, Kecamatan Terisi.

Kapolres Indamayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang membenarkan kejadian itu. Ia menyebut, jajarannya bergerak cepat setelah menerima laporan dari korban yang merupakan pegawai minimarket.

"Begitu laporan masuk, anggota langsung ke lokasi dan berhasil mengamankan pelaku tak lama setelah kejadian," ucap Fajar.

Dari hasil penyelidikan, peristiwa berawal saat korban mengantarkan obeng ke konter milik warga di depan minimarket. Saat itu pelaku KA menghampiri korban dan menegur dengan nada tinggi.