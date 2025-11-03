JPNN.com

Polisi Amankan Sejumlah Barang Bukti di TKP Penemuan Jenazah Setengah Telanjang di Bogor

Senin, 03 November 2025 – 17:30 WIB
Polisi Amankan Sejumlah Barang Bukti di TKP Penemuan Jenazah Setengah Telanjang di Bogor - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pihak kepolisian saat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumah, di RT 2, RW 17, Kampung Panjang, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Senin (3/11).

Diketahui, pria tersebut ditemukan tewas dengan mengenakan kaos dalam dan tanpa celana alias setengah telanjang.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan bahwa ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban.

Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian.

“Saat ini yang kami temukan itu pisau dapur, kemudian ada satu kawat yang terlilit di leher korban,” ucapnya.

Kemudian, satu buah gitar berwarna hitam, satu mangkuk kaca berwarna kuning dengan kondisi sudah pecah, dan dua buah sepeda motor.

“Untuk sepeda motor ada dua sepeda motor, tentunya apakah memang itu milik pelaku atau milik korban kami akan telusuri ya,” tandasnya. (mcr19/jpnn)

Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, seperti sebilah pisau dapur, gitar, mangkuk, sepeda motor, hingga kawat

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah

