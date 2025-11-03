Polisi Temukan Kawat di Leher Jasad Bersimbah Darah di Bojonggede Bogor

JPNN.com

Senin, 03 November 2025 – 16:00 WIB
Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumah, di RT 2, RW 17, Kampung Panjang, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Senin (3/11).

Diketahui, pria tersebut ditemukan tewas dengan mengenakan kaos dalam dan tanpa celana.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan bahwa ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban.

“Setelah tim inafis Polres Metro Depok datang dan melakukan pengecekan, diketahui tubuh korban mengalami luka-luka yang cukup banyak, yaitu di sekitaran wajah akibat benda tajam,” ucapnya.

“Kemudian, ada beberapa luka memar yang diduga diakibatkan oleh pukulan benda tumpul,” sambungnya.

Selain itu, polisi juga pendapati kondisi leher korban terlilit kawat.

“Iya. ditemukan juga kawat bendrat yang berada di leher korban,” ungkapnya.

Korban juga ditemukan dalam kondisi hanya mengenakan kaus dalam, dan tidak mengenakan celana.

Polisi sebut pria yang ditemukan tewas bersimbah darah dalam kondisi leher terlilit kawat dan tidak mengenakan celana
