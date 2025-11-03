Kakak Durhaka Hajar Adik Kandung Hingga Tewas di Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung mengungkap kasus penganiayaan yang berujung kematian di Kelurahan Kebonjeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung.

Korbannya adalah seorang pria atas nama Bernadin Prawira, pelaku ialah BS dan DI yang merupakan kakak kandung Bernadin.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, insiden berawal saat Bernadin pulang dalam keadaan mabuk pada Sabtu (1/11/2025), sekitar pukul 03.30 WIB. Di dalam rumah, korban sempat mengamuk dan melakukan perusakan.

Kesal dengan kelakukan adiknya, DI dan BS melakukan penganiayaan terhadap korban. Kemudian, warga lain yang mengetahui adanya keributan mendatangi linmas dan melapor ke polisi.

Polisi pun melakukan olah TKP. Saat dimintai keterangan, DI dan BS tak mengaku adanya penganiayaan. Namun, petugas tidak langsung percaya begitu saja.

"Tapi ternyata pada saat penganiayaan karena dilakukan dengan alat yang mematikan yaitu ada pisau dan helm, itu jadi penyebab (korban) kehabisan darah dan meninggal dunia," kata Budi didampingi Kasat Reskrim Polrestabes Bandung Kompol Anton dalam konferensi pers di Kantor Satreskrim Polrestabes Bandung, Jalana Badak Singa, Senin (3/11).

Ia menuturkan, para pelaku usai melakukan penganiayaan tidak melarikan diri. Namun mereka menyembunyikan apa yang telah mereka perbuat. Rekaman CCTV menunjukkan perbuatan keji para pelaku.

"Jadi pelaku tidak lari. Jadi pada saat oleh TKP kami datang ke sana hanya menyatakan bahwa ini meninggal jatuh ataupun wajar."