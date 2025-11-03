Penjelasan Polisi Soal Penemuan Pria Tewas Bersimbah Darah di Sebuah Rumah
jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumah, di RT 2, RW 17, Kampung Panjang, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Senin (3/11).
Diduga pria tersebut merupakan korban pembunuhan.
Diketahui, pria tersebut ditemukan tewas dengan mengenakan kaus dalam dan tanpa celana.
Kapolsek Bojonggede, AKP Abdullah Syafiih membenarkan adanya informasi soal peristiwa tersebut.
"Iya betul. Anggota Reskrim dan Tim Opsnal saat ini masih ada di lapangan untuk menyelidiki kasus tersebut,” ucapnya, Senin (3/11).
Dirinya menuturkan, berdasarkan keterangan saksi, kejadian diperkirakan sekitar pukul 23.30 WIB.
Korban berinisial AN (25 tahun) ditemukan sudah tidak bernyawa di kamar belakang dekat dapur.
“Korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa oleh saksi yang merupakan adiknya sendiri. Saksi datang ke TKP setelah mendapat kabar dari orang tua," ujarnya.
