Penuturan Warga Soal Penemuan Jasad Bersimbah Darah di Bojonggede Bogor

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumah, di RT 2, RW 17, Kampung Panjang, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Senin (3/11).

Diduga pria tersebut merupakan korban pembunuhan.

Salah satu warga, Delvina Situmorang mengatakan pada pukul 23.00 WIB, diketahui korban masih berada di teras rumah tersebut bersama dua orang temannya.

“Jam 11 malam itu mereka masih nongkrong di teras, sama temannya berdua. Masih pada ngobrol-ngobrol,” ucapnya.

Kemudian, pada pukul 02.00 WIB, warga mengatahui korban tewas di dalam rumahnya.

“Pas jam 2 pagi ramai pada keluar,” tuturnya.

Dirinya menuturkan bahwa rumah tersebut memang jarang ditempati.

“Sebenarnya rumah ini jarang ditempatin. Kadang ada yang datang ke sini, sehari dua hari, nanti pulang lagi,” ungkapnya.