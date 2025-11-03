JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Penuturan Warga Soal Penemuan Jasad Bersimbah Darah di Bojonggede Bogor

Penuturan Warga Soal Penemuan Jasad Bersimbah Darah di Bojonggede Bogor

Senin, 03 November 2025 – 11:00 WIB
Penuturan Warga Soal Penemuan Jasad Bersimbah Darah di Bojonggede Bogor - JPNN.com Jabar
Potret rumah yang menjadi lokasi penemuan jasad bersimbah darah di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumah, di RT 2, RW 17, Kampung Panjang, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Senin (3/11).

Diduga pria tersebut merupakan korban pembunuhan.

Salah satu warga, Delvina Situmorang mengatakan pada pukul 23.00 WIB, diketahui korban masih berada di teras rumah tersebut bersama dua orang temannya.

Baca Juga:

“Jam 11 malam itu mereka masih nongkrong di teras, sama temannya berdua. Masih pada ngobrol-ngobrol,” ucapnya.

Kemudian, pada pukul 02.00 WIB, warga mengatahui korban tewas di dalam rumahnya.

“Pas jam 2 pagi ramai pada keluar,” tuturnya.

Baca Juga:

Dirinya menuturkan bahwa rumah tersebut memang jarang ditempati.

“Sebenarnya rumah ini jarang ditempatin. Kadang ada yang datang ke sini, sehari dua hari, nanti pulang lagi,” ungkapnya.

Warga sebut sebelum korban ditemukan tewas bersimbah darah, korban sempat mengobrol dengan teman-temannya di teras rumah
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   tewas bersimbah darah Polres Metro Depok polsek bojonggede pembunuhan kecamatan bojonggede Desa Rawa Panjang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU