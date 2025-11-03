Diduga Jadi Korban Pembunuhan, Seorang Pria Ditemukan Tewas Bersimbah Darah

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya, RT 2, RW 17, Kampung Panjang, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Senin (3/11).

Diduga, pria tersebut merupakan korban pembunuhan.

Salah satu warga, Delvina Situmorang mengatakan, warga mengatahui kejadian tersebut sekitar pukul 02.00 WIB.

“Saya tahunya jam 2-an pada keluar, ramai,” ucapnya, di lokasi kejadian.

“Katanya dibunuh, tetapi saya juga enggak tahu,” sambungnya.

Saat ditemukan, korban dalam kondisi terlungkup dan sudah bersimbah darah di sekujur tubuhnya.

Saat ini, pihak kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian.

Guna kepentingan penyelidikan, saat ini korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. (mcr19/jpnn)