Tawuran Antarpelajar: 2 Remaja di Depok Kena Bacok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Aksi tawuran yang melibatkan dua kelompok remaja mengakibatkan dua korban mengalami luka bacok.

Diketahui, tawuran tersebut terjadi di Sawangan, Kota Depok, pada Jumat (31/10) malam.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan, awalnya kedua kelompok remaja tersebut sudah berjanjian untuk duel melalui media sosial, dan sepakat untuk janjian di dekat lokasi kejadian.

Namun, dirasa kalah jumlah, maka kelompok satunya berusaha kabur ke arah MTs An-Nur, dan kelompok lawan langsung mengejar sekitar 10 motor.

“Karena merasa jumlahnya kurang, maka kelompok satunya kabur ke arah MTs An-Nur Pasir Putih dan langsung dikejar,” ucapnya.

Kemudian, dua korban dibacok di bagian punggung hingga terjatuh.

Korban berinisial DF (14 tahun) dan JB (15 tahun).

“Dua orang mengalami luka serius. Satu orang luka pada punggung kiri, dan satu orang alami luka pada wajah dan sejumlah memar di tubuhnya,” ujarnya.