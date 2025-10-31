JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Kejari Buka Peluang Periksa Wali Kota Bandung Farhan

Kejari Buka Peluang Periksa Wali Kota Bandung Farhan

Jumat, 31 Oktober 2025 – 16:10 WIB
Kejari Buka Peluang Periksa Wali Kota Bandung Farhan - JPNN.com Jabar
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung terus melakukan pendalaman kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan yang menyeret nama Wakil Wali Kota Bandung Erwin.

Kasus tersebut diduga erat kaitannya dengan jual beli jabatan dan pengadaan proyek.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Kota Bandung Tumpal H Sitompul mengatakan, pemeriksaan tidak akan berhenti di sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) dan Wakil Wali Kota Erwin saja. 

Baca Juga:

Penyidik Kejari tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.

"Tidak tertutup kemungkinan (periksa wali kota)," kata Tumpal saat dihubungi, Jumat (31/10/2025).

Menurutnya, pemeriksaan akan dilakukan kepada siapa saja yang diduga mengetahui kasus tersebut. 

Baca Juga:

Keterangan terus digali untuk mengungkap peristiwa dugaan tindak pidana korupsi tersebut. 

"Kami lakukan upaya untuk kami panggil kembali. Tidak menutup kemungkinan. Yang lain juga kami berlakukan hal yang sama," tuturnya.

Kejaksaan tak menutup kemungkinan memeriksa Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan, yang menyeret wakilnya.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Pemkot Bandung wali kota bandung wakil wali kota bandung kejari bandung muhammad farhan erwin dugaan korupsi pemeriksaan erwin

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU