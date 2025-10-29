Malu Punya Anak dari Hubungan Gelap, Sejoli di Karawang Buang Bayi ke Jalan Pakai Ransel Hitam

JPNN.com

Rabu, 29 Oktober 2025 – 09:30 WIB
Kapolres Karawang, AKBP Fiki Ardiansyah saat ekspos pengungkapan kasus di Mapolres Karawang. (ANTARA/Ali Khumaini)

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Polres Karawang menangkap sepasang kekasih yang tega membuang bayi hasil hubungan gelapnya, di wilayah Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Kapolres Karawang, AKBP Fiki Ardiansyah menyampaikan aksi sepasang kekasih membuang bayi hasil hubungan gelap itu terungkap setelah adanya penemuan mayat bayi di Desa Pasirtanjung, Karawang.

Bayi dengan jenis kelamin laki-laki itu ditemukan dalam keadaan mulut tertutup lakban, dengan kondisi meninggal dunia. Warga menemukan bayi yang dibungkus di dalam tas ransel hitam itu pada Sabtu (25/10).

Kapolres menyampaikan sebelumnya warga di sekitar Kecamatan Lemahabang geger atas temuan bayi yang sudah meninggal, hingga akhirnya melapor kejadian itu ke pihak kepolisian. 

Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, Polres Karawang kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara untuk keperluan penyelidikan. Selain itu juga dilakukan pengumpulan barang bukti. 

Kemudian dari hasil penyelidikan akhirnya terungkap, pelaku buang bayi itu adalah pasangan kekasih, laki-laki berinisial MRB (20) dan seorang perempuan berinisial RDL (22).

Menurut Kapolres, keduanya bukan pasangan suami istri, melainkan sepasang kekasih yang sebelumnya melakukan hubungan layaknya suami-istri, hingga akhirnya sang perempuan hamil.

Dari keterangan pelaku RDL, bayi tersebut dilahirkan di rumahnya kemudian kedua pelaku langsung menutup mulut bayi dengan menggunakan lakban. Sehingga bayi tersebut tidak bisa bernafas hingga akhirnya meninggal dunia.

