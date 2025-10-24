Kacau! Kabupaten Bogor Jadi Penerima Bansos Terindikasi Judi Online Tertinggi di Indonesia

JPNN.com

Jumat, 24 Oktober 2025 – 14:00 WIB
Ilustrasi judi online (Judol). Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Fakta mencengangkan terungkap dari hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kabupaten Bogor tercatat sebagai daerah dengan jumlah penerima bantuan sosial (bansos) terbanyak yang terindikasi bermain judi online (judol) di Indonesia.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan terdapat sekitar 6.000 penerima bansos di Kabupaten Bogor yang diduga terlibat dalam aktivitas judi online.

Angka tersebut menjadi yang tertinggi di Indonesia dari total sekitar 600 ribu penerima bansos nasional yang terindikasi melakukan hal serupa.

“Yang main judol itu sekitar 600 ribu orang di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, sekitar 6.000 penerimanya ada di Kabupaten Bogor, dan itu yang paling tinggi,” ujar Gus Ipul saat meninjau distribusi bansos di Kantor Kecamatan Cibinong, Jumat (24/10/2025).

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui PT Pos Indonesia dengan tiga mekanisme, yaitu:

Penerima datang langsung ke kantor pos;

Bantuan diantarkan ke rumah bagi lansia dan penyandang disabilitas;

Kemensos dan PPATK menemukan sekitar 6.000 penerima bantuan sosial di Kabupaten Bogor terindikasi bermain judi online
