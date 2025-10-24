Polisi Temukan Banyak Luka di Tubuh Bocah 6 Tahun yang Tewas Dianiaya Ibu Tirinya

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pihak kepolisian telah memeriksa sejumlah saksi atas tewasnya bocah laki-laki berusia 6 tahun yang dianiaya oleh ibu tirinya.

Selain itu, pihak kepoliskan bersama tim kedokteran forensik RS Polri Kramat Jati, juga telah menggelar ekshumasi di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kalang Anyar, Bojonggede, Kabupaten Bogor.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka mengatakan, bahwa pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi atas kasus tersebut.

“Kami sudah memeriksa beberapa saksi-saksi dan kami juga jelaskan sedikit kronologis perkara ini, bahwa beberapa saksi melihat korban sebelum kejadian, memang korban ada beberapa luka, terutama yang paling terlihat adalah luka di bibir dan juga lebam-lebam di bagian punggung,” ucapnya.

Dirinya menjelaskan, saksi juga melihat saat jenazah dimandikan dengan kondisi tidak wajar.

“Ada saksi juga melihat, ataupun yang memandikan jenazah langsung di hari Senin pagi itu melihat ketidakwajaran di tubuh korban. Jadi, dari hasil informasi dari masyarakat tersebut, kami bersama Polsek Bojonggede mengambil langkah cepat untuk menindaklanjuti perkara ini,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, bocah 6 tahun berinisial MAA tewas diduga karena dianiaya oleh ibu tirinya. Dan ditemukan beberapa luka pada bagian tubuh korban. (mcr19/jpnn)