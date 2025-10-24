Polisi Beberkan Fakta Terbaru Dalam Kasus Tewasnya Bocah 6 Tahun di Tangan Ibu Tirinya Sediri

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Satreskrim Polres Metro Depok bersama tim kedokteran forensik RS Polri Kramat Jati menggelar ekshumasi di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kalang Anyar, Bojonggede, Kabupaten Bogor.

Proses pembongkaran makam tersebut, bertujuan untuk mengungkap penyebab pasti kematian MMA bocah 6 tahun, yang diduga meninggal akibat dianiaya oleh ibu tirinya.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka mengatakan, pihaknya melakukan ekshumasi pada Kamis (23/10) guna mendukung proses penyidikan yang telah laksanakan.

“Proses ekshumasi berjalan lancar, kami berkoordinasi dengan tim forensik dokter Rumah Sakit Kramat Jati,” ucapnya.

Dirinya menjelaskan, berdasarkan kesimpulan sementara ditemukan beberapa hal yang diduga menjadi penyebab kematian bocah 6 tahun tersebut.

“Dapat saya jelaskan kesimpulan sementara, dari hasil proses yang dilaksanakan, tim dokter menjelaskan bahwa adanya pendarahan di bagian kepala, itu menjadi kemungkinan besar menyebabkan meninggalnya korban,” ujarnya.

Kemudian, ditemukan beberapa luka pada tubuh korban.

“Jadi, ada aliran darah yang tidak lancar dan bagian kepala ataupun bagian otak mengalami pembekakan. Kemudian, ada beberapa luka ditemukan juga di sekujur badan korban, terutama di bagian punggung itu beberapa, kemudian di bagian bibir,” jelasnya.