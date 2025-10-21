Kejati Jabar Belum Tentukan Sikap Atas Vonis Korupsi Eks Petinggi Bandung Zoo

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat segera menentukan sikap terhadap putusan majelis hakim yang memvonis ringan dua mantan petinggi Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo), yakni Raden Bisma Bratakoesoema (RBB) dan Sri (S).

Diketahui, dua mantan bos Bandung Zoo itu secara resmi dijatuhi hukuman pada Kamis (16/10/2025) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.

Baca Juga: Adu Klaim Pengelola Soal Pembukaan Bandung Zoo Hari Ini

Majelis hakim menjatuhkan pidana 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp 400 juta. Vonis ini diketahui lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JJPU.

Adapun JPU menuntut kedua terdakwa dengan pidana 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan.

Merespons hal ini, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kasipenkum Kejati Jabar) Nur Sricahyawijaya mengatakan pihaknya melalui tim JPU masih belum menentukan sikap terhadap vonis majelis hakim tersebut.

Baca Juga: KPAD Fokus Pulihkan Trauma Korban Asusila Anggota DPRD Depok Rudy Kurniawan

“Nanti (akan) diinfokan. Karena (hingga saat ini) JPU masih mempelajari putusannya,” kata Cahya saat dikonfirmasi, Selasa (21/10/2025).

Selain pidana badan, kedua terdakwa juga mendapatkan hukuman denda tambahan sebesar Rp 14,9 miliar untuk Sri dan Rp 10,1 miliar untuk Raden Bisma Bratakoesoema.