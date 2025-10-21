Ibu Tiri di Bogor Tega Aniaya Anaknya Selama 3 Hari Hingga Tewas

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Seorang ibu tiri berinisial RN diduga tega melakukan penganiayaan terhadap anak tirinya hingga tewas, di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor.

Diketahui, saat ini pelaku sudah diamankan di Polres Metro Depok.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Mada Budi mengatakan korban merupakan anak laki-laki berinisial MAA yang baru berusia 6 tahun.

“Anak berusia enam tahun diduga menerima kekerasan secara fisik oleh orang tuanya,” ucapnya, Selasa (21/10).

Made menerangkan, bahwa kasus tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian pada Senin (20/10) malam, dan pihak Sat Reskrim Polsek Bojonggede langsung melakukan penelusuran.

“Ketika diinterogasi, ibu tiri dari anak tersebut mengaku telah melakukan penganiayaan," terangnya.

Dirinya menyebut, berdasarkan pengakuan pelaku, korban mengalami penganiayaan selama tiga hari.

“Korban selama tiga hari itu disiksa atau dilakukan penganiayaan. Sehingga, setelah hari keempat korban meninggal dunia,” ungkapnya.