Polda Jabar Ungkap Kasus Narkoba Sabu-Sabu 17 Kg Milik Sindikat Lintas Provinsi

Kamis, 16 Oktober 2025 – 11:30 WIB
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochamawan didampingi Dirnarkoba Polda Jabar Kombes Pol Albert RD dalam pengungkapan kasus narkoba di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (16/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jawa Barat mengungkap peredaran narkoba dengan jumlah yang besar di wilayah hukumnya.

Narkoba jenis sabu-sabu seberat 17 kilogram dan ganja 19 kilogram digagalkan Polda Jabar.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, kasus sabu-sabu seberat 17 kilogram terungkap berawal dari penyelidikan yang dilakukan pada 24 September 2025 di Kota Sukabumi.

Dari sana, polisi mengamankan dua bungkus sabu seberat 5 gram.

Selanjutnya, polisi mengembangkan kasus tersebut hingga akhirnya pada 1 Oktober berhasil mengamankan 5 kilogram sabu di Gerbang Tol Kalikangkung, Kota Semarang, Jawa Tengah.

“Jadi jaringannya sudah lintas provinsi. Di sini didapatkan ada lima bungkus sabu dengan seberat 5 kilogram,” kata Hendra dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (16/10/2025). 

Hendra mengatakan petugas kembali melakukan penyelidikan dan pada 2 Oktober berhasil mengamankan dua bungkus sabu seberat 2 ons dan inex 34 butir di Surakarta. Sabu tersebut disimpan di dalam pembalut.

Setelah penyelidikan di Surakarta, pihaknya kembali melakukan pengungkapan 12 kilogram sabu di Bogor pada 4 Oktober lalu.

Begini kronologis pengungkapan kasus narkoba jenis sabu-sabu seberat 17 kilogram di Pulau Jawa oleh Polda Jabar.
