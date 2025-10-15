Penemuan Jasad Remaja Dengan Luka Bacok Gegerkan Warga Nanggewer Bogor

jabar.jpnn.com, BOGOR - Seorang remaja laki-laki ditemukan tewas dengan luka bacokan di wilayah Kelurahan Nanggewer, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (15/10) dini hari, yang diduga korban tawuran di Kota Bogor.

Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto mengatakan hasil penyelidikan awal menunjukkan korban diduga terlibat dalam tawuran yang sudah direncanakan di wilayah Kota Bogor.

Setelah peristiwa itu, rekan-rekannya membawa jenazah korban dan menurunkannya di Cibinong.

“Informasinya korban ini terlibat tawuran di kota. Sekarang orang-orang yang mengangkat jenazahnya sedang diperiksa oleh kasatreskrim,” kata Wikha Ardilestanto.

Ia menjelaskan, polisi telah mengantongi identitas beberapa saksi dan tengah mendalami keterlibatan tujuh orang yang diduga membawa jasad korban dari lokasi tawuran.

“Dari informasi awal, ada sekitar tujuh orang yang ikut membawa korban. Semuanya sedang dimintai keterangan untuk memastikan kronologi dan peran masing-masing,” ujarnya.

Kapolres Bogor menegaskan pihaknya berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota untuk mengungkap pelaku tawuran yang menyebabkan korban meninggal dunia.

“Kami masih melakukan penyelidikan bersama Polresta Bogor Kota. Semua pihak yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban,” kata Wikha Ardilestanto.