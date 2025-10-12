Polisi Curiga Ada Upaya Penghilangan Barang Bukti oleh Bos Pembunuh Karyawannya di Purwakarta

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Terduga pelaku pembunuhan karyawati, Dina Oktaviani, oleh bosnya di Purwakarta, diduga mencoba menghilangkan jejak dengan menghilangkan barang bukti.

Dugaan itu berdasarkan temuan barang bukti yang sudah terbakar.

Dari hasil olah TKP awal, polisi menemukan sedikitnya enam barang bukti yang berkaitan dengan aksi kejahatan.

Baik barang milik korban, barang yang digunakan untuk melancarkan aksi hingga sisa pembakaran barang korban.

"Satreskrim bilang kemarin ada barang-barang yang dimungkinkan untuk menghilangkan keterkaitan dengan korban. Barang-barang korban yang dibakar. Ada barang yang terbakar dimungkinkan kami curigai," kata Kasi Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi saat dikonfirmasi, Minggu (12/10).

Enjang menuturkan, polisi masih mendalami kecurigaan adanya upaya penghilangan barang bukti oleh terduga pelaku, Heryanto.

"Belum tahu, pokoknya penyidik menemukan ada barang-barang bekas terbakar, dimunkinkan ada keterkaitan dengan kasus itu," ujarnya.

Adapun Satreskrim Polres Purwakarta menggelar proses olah TKP dengan durasi cukup lama. (mcr27/jpnn)