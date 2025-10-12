JPNN.com

Minggu, 12 Oktober 2025 – 13:00 WIB
Pembunuhan Karyawan Minimarket oleh Bosnya di Purwakarta, Polisi Amankan 2 Warga - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pembunuhan. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA -

Jasad karyawati minimarket, Dina Oktaviani (21 tahun) ditemukan mengambang di Sungai Citarum kawasan Dusun Munjul Kaler, Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang pada Selasa (7/10/2025).

Dina Oktavia ternyata menjadi korban pembunuhan oleh rekan kerjanya di minimarket Rest Area KM 72 Tol Cipularang, Purwakarta, Heryanto (29 tahun).

Heryanto telah diamankan di tempat kerjanya pada Kamis (9/10).

Kasi Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi mengatakan, selain terduga pelaku, Heryanto, polisi juga mengamankan dua orang lagi.

Kedua orang berinisial R dan O diamankan karena diduga terlibat dalam aksi pembunuhan Heryanto.

R dan O diamankan jajaran Polres Karawang dan diserahkan ke Polres Purwakarta pada Kamis kemarin.

"Untuk yang terduga diserahterimakan kemarin ke (Polres) Karawang, sudah ada di Purwakarta. Jadi tiga orang yang kemarin diserahkan," kata Endang saat dikonfirmasi, Minggu (12/10).

Selain mengamankan terduga pelaku, Polres Purwakarta juga memeriksa dua warga lainnya dalam kasus pembunuhan karyawati oleh bosnya.
