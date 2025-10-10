Ajudan Bupati Purwakarta Diamankan Propam, Diduga Selingkuh

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA -

Media sosial diramaikan dengan kelakuan anggota Polri yang juga ajudan atau pengawal Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein.

Ajudan atas nama Brigadir Yusuf itu kepergok tengah berduaan dengan seorang wanita lain.

Aksi dugaan perselingkuhan Brigadir Yusuf itu pun dipergoki oleh istrinya.

Dalam rekaman video yang beredar, tampak sang istri tengah merekam perilaku suaminya yang sedang berduaan dengan wanita lain di ruang tengah rumah.

Rumah tersebut diketahui adalah kediaman wanita yang diduga selingkuhan di wilayah Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.

Di tempat terpisah, Bupati Purwakarta yang akrab disapa dengan Om Zein pun membuat video yang berisi percakapan dengan ajudannya itu. Om Zein pun memberi penjelasan terkait hal itu.

"Pak Yusuf ini merupakan anggota Polri satuan Brimob yang di-BKO-kan menjadi walpri Om Zein," kata Om Zein saat berbincang dengan ajudannya, dikutip dari laman resmi Instagramnya, Jumat (10/10).