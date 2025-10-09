Tertangkap Basah Hendak Tawuran, 4 Bocil di Depok Diringkus Polisi

JPNN.com

Kamis, 09 Oktober 2025 – 18:30 WIB
Ilustrasi tawuran. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polisi mengamankan empat remaja yang hendak tawuran di Perumahan Permata Depok, Kecamatan Cipayung, pada Selasa (7/10) sekitar pukul 21.30 WIB.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan, awalnya warga merasa curiga dengan remaja yang berjumlah sekitar sembilan orang lewat depan perumahan.

Saat itu, warga mencoba memberhentikan sekelompok remaja tersebut.

“Pada saat sekelompok remaja tersebut diberhentikan, ada beberapa orang yang kabur,” ucap Made.

Made menyebut ada empat remaja yang diamankan, yakni AM (14 tahun), YD (14 tahun), FR (15 tahun), dan AB (14 tahun).

Selain itu, diamankan pula, sebilah celurit, dua ransel dan satu unit sepeda motor.

“Barang-barang tersebut ditemukan di jalan, di bawah dan dekat sepeda motor yang diamankan," terangnya

Setelah diamankan, empat remaja tersebut mengaku hendak melakukan aksi tawuran melawan salah satu sekolah.

