Nasib Sial 2 Perampok di Bandung, Kepergok Warga dan Berujung Bui

Rabu, 08 Oktober 2025 – 13:05 WIB
Ilustrasi borgol. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dua orang pria berinsial JW (34 tahun) dan I (32 tahun) ditangkap warga Babakan Situ, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Mereka ditangkap lantaran mencoba melakukan pencurian kendaraan bermotor milik warga.

Setelah ditangkap, warga kemudian menyerahkan keduanya ke Polsek Buah Batu.

Kapolsek Buah Batu Kompol Rezky Kurniawan membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, kejadian itu berawal dari JW yang diduga hendak mencuri sepeda motor milik warga.

Namun, aksinya diketahui oleh korban ALF (20 tahun) yang kemudian berteriak minta tolong.

Warga yang mendengar suara teriakan korban, sontak menghampiri sumber suara dan menangkap JW, disusul I.

"Jadi (pelaku) berusaha masuk (rumah korban), kemudian dilihat oleh salah satu korban dan juga tongkrongan yang ada di sana," kata Rezky saat dikonfirmasi, Rabu (8/10/2025).

"Kemudian bersama-sama melapor kepada pak RT, kemudian melapor kepada kami," lanjutnya.

Kedua pelaku itu lalu dibawa ke Mapolsek Buah Batu untuk dilakukan pemeriksaan.

