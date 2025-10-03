Mobil Ayah YouTuber Nessie Judge Dibobol Maling di Depok, Laptop dan Surat Berharga Raib

jabar.jpnn.com, DEPOK - Mobil milik ayah YouTuber, Nessie Judge dibobol maling dengan modus pecah kaca, di wilayah Harjamukti, Kota Depok, pada Rabu (1/10) malam.

Dalam video yang dibagikan Nessie Judge melalui insta story, terlihat kaca mobil Pajero berwarna putih milik ayahnya dalam keadaan hancur, saat terparkir.

Kapolsek Cimanggis, Kompol Jupriono mengatakan, saat kejadian juru parkir yang sedang bertugas melihat kaca mobil Pajero Sport sebelah kiri sudah pecah.

Kemudian, juru parkir pun langsung memberitahu korban yang saat itu sedang di dalam tempat pangkas rambut.

“Dalam aksinya, pelaku diduga memecahkan koca mobil korban dengan menggunakan alat bantu,” ucapnya.

Korban pun langsung memeriksa barang-barang yang ada di dalam mobilnya tersebut.

“Didapati tas berisi laptop Lenovo sudah raib, berikut surat-surat pribadi,” terangnya.

Setelah kejadian, korban mendatangi Polsek Cimanggis untuk membuat laporan kehilangan.