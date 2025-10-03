Polda Jabar Ungkap Peran Very dalam Demo Anarkistis di Gedung DPRD

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polda Jawa Barat mengungkap mengenai proses hukum terhadap Very Kurnia Kusumah yang ditangkap setelah terlibat dalam kerusuhan aksi demo di Gedung DPRD Jabar yang berakhir anarkistis pada akhir Agustus lalu.

Very adalah satu dari puluhan orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, Very diamankan pada Sabtu (30/8/2025). Penangkapan Very dilakukan berdasarkan laporan polisi model A nomor: LP/A/10/VIII/SPKT/Ditreskrimum/Polda Jabar.

Hasil pemeriksaan terhadap Very terungkap, jika tersangka saat kejadian turut dalam aksi unjuk rasa. Very bahkan melakukan pelemparan kepada petugas yang melaksanakan pengamanan di Gedung DPRD Jabar, pos penjagaan, dan kendaraan dinas Polri.

Saat malam hari sebelum ditangkap, kata Hendara, Very melakukan pelemparan kepada petugas sekitar pukul 19.30 WIB dengan menggunakan batu pecahan trotoar yang ada di pinggir jalan.

“Dari hasil pemeriksaan awal ditemukan adanya peristiwa tindak pidana (yang dilakuakan Very). Sehingga pda 31 Agustus 2025 penyidik pun lakukan gelar perkara,” kata Hendra, dalam keterangannya, Jumat (3/10/2025).

Selang sehari atau 1 September, penyidik menetapkan Very sebagai tersangka bersama beberapa orang lainnya.

Dalam penetapan Very sebagai tersangka, polisi telah melakukan juga pemeriksaan kepada beberapa orang saksi.