JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Polda Jabar Ungkap Peran Very dalam Demo Anarkistis di Gedung DPRD

Polda Jabar Ungkap Peran Very dalam Demo Anarkistis di Gedung DPRD

Jumat, 03 Oktober 2025 – 13:35 WIB
Polda Jabar Ungkap Peran Very dalam Demo Anarkistis di Gedung DPRD - JPNN.com Jabar
Para pengunjuk rasa melakukan pelemparan bahan peledak ke dalam Gedung DPRD Jabar dalam aksi demo di Bandung, akhir Agustus lalu. Foto: doc. Polda Jabar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polda Jawa Barat mengungkap mengenai proses hukum terhadap Very Kurnia Kusumah yang ditangkap setelah terlibat dalam kerusuhan aksi demo di Gedung DPRD Jabar yang berakhir anarkistis pada akhir Agustus lalu.

Very adalah satu dari puluhan orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, Very diamankan pada Sabtu (30/8/2025). Penangkapan Very dilakukan berdasarkan laporan polisi model A nomor: LP/A/10/VIII/SPKT/Ditreskrimum/Polda Jabar.

Baca Juga:

Hasil pemeriksaan terhadap Very terungkap, jika tersangka saat kejadian turut dalam aksi unjuk rasa. Very bahkan melakukan pelemparan kepada petugas yang melaksanakan pengamanan di Gedung DPRD Jabar, pos penjagaan, dan kendaraan dinas Polri.

Saat malam hari sebelum ditangkap, kata Hendara, Very melakukan pelemparan kepada petugas sekitar pukul 19.30 WIB dengan menggunakan batu pecahan trotoar yang ada di pinggir jalan.

“Dari hasil pemeriksaan awal ditemukan adanya peristiwa tindak pidana (yang dilakuakan Very). Sehingga pda 31 Agustus 2025 penyidik pun lakukan gelar perkara,” kata Hendra, dalam keterangannya, Jumat (3/10/2025).

Baca Juga:

Selang sehari atau 1 September, penyidik menetapkan Very sebagai tersangka bersama beberapa orang lainnya.

Dalam penetapan Very sebagai tersangka, polisi telah melakukan juga pemeriksaan kepada beberapa orang saksi.

Polda Jabar mengungkap mengenai proses hukum terhadap Very Kurnia Kusumah yang ditangkap setelah terlibat dalam kerusuhan aksi demo di Gedung DPRD Jabar.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   polda jabar demo anarkis demo anarkistis gedung dprd jabar kelompok anarkistis tersangka demo anarkis bandung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU