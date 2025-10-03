Penyelidikan Keracunan MBG di Bandung Barat, Polisi Tunggu Hasil Uji Sampel

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Polres Cimahi menyelidiki kasus dugaan keracunan ribuan siswa seusai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah saksi pun telah diperiiksa polisi.

Selain pemeriksaan saksi, polisi kini masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dan muntahan korban dan Labkesda Jabar.

Adapun penyelidikan dilakukan bersama Polsek Sindangkerta, Polsek Cililin, dan dibantu Direktorat Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Jawa Barat (Jabar).

"Beberapa sampel sudah diajukan ke laboratorium, tinggal kita lihat hasilnya apakah bisa menunjang proses lebih lanjut," kata Kapolres Cimahi, AKBP Niko N. Adi Putra, dikutip Jumat (3/10/2025).

Sembari menunggu hasil laboratorium, Niko mengatakan, ada beberapa saksi yang diperiksa, mulai dari perangkat desa, pihak sekolah, kepala dan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga sejumlah siswa yang menjadi korban.

Dari tiga titik keracunan polisi mengidentifikasi lokasi penyebaran keracunan, yaitu Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas.

"Sudah ada belasan saksi yang dimintai keterangan dari tiap lokasi. Pemeriksaan masih akan terus berjalan," ujarnya.

Sampai saat ini, Niko menyampaikan, para korban yang sebelumnya keracunan sudah dalam kondisi membaik.