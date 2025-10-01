Capek Jadi Alasan ART di Depok Tega Aniaya Anak Majikannya Sendiri

JPNN.com

Rabu, 01 Oktober 2025 – 15:30 WIB
Ilustrasi ART aniaya anak majikan. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah rekaman CCTV viral di media sosial yang memperlihatkan asisten rumah tangga (ART) bernisial R melakukan kekerasan terhadap anak majikannya, di Kecamatan Bojongsari, Kota Depok.

Dalam video yang beredar, tampak ART tersebut sedang bersama dua anak, di mana alah satu balita tersebut, tengah menangis di dekat sofa ruang tamu.

Kemudian, ART tersebut mencubit anak tersebut hingga semakin menangis.

Satu balita lainnya terlihat sedang berdiri dan mengacak-acak buku, kemudian sang ART langsung mencubit, memukul, dan menitor kepala anak tersebut hingga menangis.

Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (27/9).

Made menuturkan, berdasarkan informasi dari orang tua korban, R telah mengakui perbuatannya. Itu semua dilakukan lantaran dirinya merasa capek.

“ART berinisal R mengakui perbuatan tersebut. Dia mengaku melakukan dengan kesadaran diri sendiri, dengan alasan karena kecapean,” ucapnya.

“Atas perbuatan tersebut, menurut keterangan ibu korban, R (pelaku) tidak merasa bersalah atas perbuatannya,” sambungnya.

Seorang ART berinisial R diketahui melakukan kekerasan terhadap dua balita yang merupakan anak majikannnya, R mengaku melakukan hal itu karena capek
