JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Astagfirullah! 2 Balita di Depok Dianiaya ART

Astagfirullah! 2 Balita di Depok Dianiaya ART

Rabu, 01 Oktober 2025 – 14:45 WIB
Astagfirullah! 2 Balita di Depok Dianiaya ART - JPNN.com Jabar
Ilustrasi bayi. Foto: Antara

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah rekaman CCTV viral di media sosial yang memperlihatkan asisten rumah tangga (ART) melakukan kekerasan terhadap anak majikannya, di Kecamatan Bojongsari, Kota Depok.

Dalam video yang beredar, tampak ART tersebut sedang bersama dua anak. Salah satu balita tersebut tengah menangis di dekat sofa ruang tamu.

Kemudian, ART tersebut mencubit anak tersebut hingga semakin menangis.

Baca Juga:

Satu balita lainnya terlihat sedang berdiri dan mengacak-acak buku, kemudian sang ART langsung mencubit, memukul dan mendorong kepala anak tersebut hingga menangis.

Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (27/9) sekitar pukul 17.00 WIB.

“Saat kejadian, orang tua korban sedang meninggalkan rumah untuk melayat ke Cibinong dan meninggalkan kedua anaknya bersama ART,” ucap Made, Rabu (1/10).

Baca Juga:

Kemudian, sekira pukul 19.30 WIB ayah korban mencoba mengecek CCTV rumah melalui handphonenya, dan didapati aksi penganiayaan terhadap kedua anaknya.

“Ayah korban mencoba cek CCTV melalui handphone dan mendapati perilaku kekerasa yang dilakukan ART terhadap kedua anaknya,” tuturnya. (mcr19/jpnn)

Dua balita di Depok jadi korban penganiayaan oleh seorang ART, korban dicubit, dipukul, hingga ditoyor kepalanya hingga menangis

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   penganiayaan kota depok art balita dianiaya art art aniaya anak majikan anak majikan dianiaya art

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU