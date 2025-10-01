Astagfirullah! 2 Balita di Depok Dianiaya ART

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah rekaman CCTV viral di media sosial yang memperlihatkan asisten rumah tangga (ART) melakukan kekerasan terhadap anak majikannya, di Kecamatan Bojongsari, Kota Depok.

Dalam video yang beredar, tampak ART tersebut sedang bersama dua anak. Salah satu balita tersebut tengah menangis di dekat sofa ruang tamu.

Kemudian, ART tersebut mencubit anak tersebut hingga semakin menangis.

Satu balita lainnya terlihat sedang berdiri dan mengacak-acak buku, kemudian sang ART langsung mencubit, memukul dan mendorong kepala anak tersebut hingga menangis.

Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (27/9) sekitar pukul 17.00 WIB.

“Saat kejadian, orang tua korban sedang meninggalkan rumah untuk melayat ke Cibinong dan meninggalkan kedua anaknya bersama ART,” ucap Made, Rabu (1/10).

Kemudian, sekira pukul 19.30 WIB ayah korban mencoba mengecek CCTV rumah melalui handphonenya, dan didapati aksi penganiayaan terhadap kedua anaknya.

“Ayah korban mencoba cek CCTV melalui handphone dan mendapati perilaku kekerasa yang dilakukan ART terhadap kedua anaknya,” tuturnya. (mcr19/jpnn)