Maling Motor di Depok Nekat Beraksi di Siang Bolong

Selasa, 30 September 2025 – 20:00 WIB
Ilustrasi - Pencurian Motor. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah rekaman CCTV beredar di media sosial yang memperlihatkan aksi dua pelaku pencurian sepeda motor, di Jalan Margonda Raya, Kecamatan Beji, Kota Depok.

Dari video tersebut, terlihat kedua pelaku berboncengan sepeda motor, dan memakai jaket berwarna hitam.

Kemudian, kedua pelaku melanju ke arah rumah korban. Keduanya tampak mengamati situasi di sekitar lokasi sebelum beraksi.

Selanjutnya, salah satu pelaku langsung beraksi dengan membobol kunci kotor korban, dan langsung membawa kabur motor tersebut.

Kapolsek Beji, Kompol Josman mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Senin (29/9) sekitar pukul 12.13 WIB.

“Kasus pencurian sepeda kotor pada Senin 29 September 2025,” ucapnya.

Dirinya menuturkan, bahwa korban telah membuat laporan polisi.

"Korban telah membuat laporan ke Polsek Beji,” tuturnya.

Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Beji Kota Depok, pelaku beraksi di siang hari
