Uang Belasan Juta dan Logam Mulia 140 Gram Raib Digasak Maling, Polisi Gelar Olah TKP

Jumat, 26 September 2025 – 17:00 WIB
Ilustrasi pihak kepolisian saat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah rumah di Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok dibobol maling, uang hingga emas ratusan gram raib.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan, peristiwa tersebut diketahui pada Minggu (21/9) malam.

“Pada saat korban pulang dari Bandung, kemudian melihat jendela terbuka. Setelah itu, korban masuk ke dalam rumah dan melihat kondisi kamar sudah berantakan,” ucapnya.

Ketika korban melakukan pengecekan, ternyata barang milik korban, berupa logam mulia dan uang tunai sudah raib.

“Uang tunai sebesar Rp 15 juta,” terangnya.

Kemudian, juga logam mulia 140 gram digasak maling.

Korban juga telah membuat laporan kepolisian, terhadap kasus tersebut.

“Pihak kepolisian juga telah mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP,” tandasnya. (mcr19/jpnn)

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah

